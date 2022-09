Stiri pe aceeasi tema

- Se intrerupe apa potabila astazi, 25 august 2022, in Jelna, Budacu de Jos, Buduș, Simionești și Monariu, anunța Aquabis. In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile, azi 25 august 2022, de la ora 10:30 pana la…

- Se sisteaza apa potabila astazi, 13 august 2022, in Jelna, Budacu de Jos, Buduș, Simionești și Monariu, anunța Aquabis. In zona s-a produs o avarie. In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea totala a apei potabile azi, 13 august 2022,…

- Se intrerupe apa potabila in Rebrișoara și Bistrița, pe Aleea Trandafirilor și strazile adiacente, astazi, 12 august 2022, de la ora 10.00 – anunța Aquabis. In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea apei potabile in data de 12 august…

- MIERCURI: Apa potabila intrerupta in mai multe zone din Alba pentru lucrari la rețeaua de distribuție in zona Decea. Localitațile vizate MIERCURI: Apa potabila intrerupta in mai multe zone din Alba pentru lucrari la rețeaua de distribuție in zona Decea. Localitațile vizate SC APA CTTA SA ALBA este nevoita…

- O avarie a fost semnalata in Ilva Mica, azi-noapte. Compania Aquabis a fost nevoita sa sisteze apa potabila pana astazi, in jurul pranzului. Din cauza unei avarii aparute pe rețeaua de distribuție a apei, se sisteaza apa potabila in Ilva Mica pana astazi, 5 august 2022 la ora 14:00. Vor fi afectate…

- Se sisteaza apa potabila in Tarpiu, Sangeorz-Bai și Ilva Mica, anunța Aquabis. In aceste zone s-au produs avarii pe rețeaua de distribuție a apei. „Se sisteaza total furnizarea apei potabile in localitatea TARPIU pana astazi, 02 august, la orele 16:00. Masura este necesara pentru remedierea unui defect…

- Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecința unor lucrari de modernizare și reabilitare la rețeaua de distribuție a apei potabile. Chiar daca aceste lucrari creaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt necesare pentru imbunatațirea serviciilor oferite și pentru a asigura…

