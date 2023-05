Johnny Depp a semnat un contract record cu casa Dior

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Johnny Depp a semnat un contract in valoare de 20 de milioane de dolari cu casa Dior, considerat cel mai mare acord financiar din istoria promovarii parfumurilor masculine, informeaza DPA.

- Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC) a acordat cea mai mare recomensa oferita vreodata unui informator, de 279 milioane de dolari, datorita informatiilor valoroase oferite de acesta, care au ajutat autoritatile de reglementare in aplicarea legii, transmite Reuters.

- Valoarea totala a achizitiei este de 5.349.220,68 lei Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta a atribuit un contract in ceea ce priveste lucrarile de reparatii capitale la pasajul Baza Tehnica si modernizarea retelei de iluminat, cu tot cu organizarea de santier. Valoarea…

- O pereche de ghete de baschet purtata de legendarul Michael Jordan in cursul finalei NBA din 1998, pe care a castigat-o alaturi de echipa Chicago Bulls, s-a vandut marti cu suma record de 2,2 milioane de dolari, a anuntat casa de licitatii Sotheby's, citata de AFP.

- Numarul de inmatriculare personalizat "P 7" a fost adjudecat pentru suma record de 55 milioane de dirhami (15 milioane de dolari) la o licitatie organizata in Dubai, stabilind un nou record mondial cu privire la suma platita pentru un numar de inmatriculare personalizat, transmite Bloomberg.Emirates…

- SNC Lavalin Group Inc. a incheiat un contract in valoare de 65 de milioane de dolari canadieni (47,7 dolari americani) in vederea unor ample servicii de intreținere pentru administrarea centralei nucleare de la Cernavoda, inaintea unui proiect ulterior, menit sa prelungeasca funcționarea Reactorului…

- Israelienii de la Elbit Systems vor livra Armatei Romane turele, statii de lupta si sisteme de mortiere in valoare de 120 de milioane de dolari, anunta, vineri, compania, citata de Ziarul Financiar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…