Stiri pe aceeasi tema

- Johnny Depp nu s-a comportat violent fata de fosta sa sotie, Amber Heard, ci aceasta era cea care il ataca, conform depozitiei finale a avocatilor actorului, depozitie formulata marti, in procesul desfasurat la Londra si intentat de starul din "Pirates of the Carribean" impotriva trustului de presa…

- Johnny Depp nu s-a comportat violent fata de fosta sa sotie, Amber Heard, ci aceasta era cea care il ataca, conform depozitiei finale a avocatilor actorului, depozitie formulata marti, in procesul desfasurat la Londra si intentat de starul din "Pirates of the Carribean" impotriva trustului de presa…

- Johnny Depp este un dependent de droguri cu porniri violente si un misogin care si-a atacat sotia si care foloseste cuvinte grele atunci cand vorbeste despre femei, conform pledoariei finale a avocatului apararii Sasha Wass, sustinuta luni in fata unei instante londoneze unde se judeca procesul in…

- Johnny Depp a dat in judecata pentru defaimare News Group Newspapers, compania care detine publicatia The Sun. Avocatul acestuia sustine ca articolul publicatiei in care se sustine faptul ca actorul si-a batut sotia este „partinitor” si „nedocumentat”.

- David Sherborne, avocatul lui Johnny Depp in procesul intentat ziarului britanic The Sun, care a publicat in urma cu doi ani un articol in care era sustinut ca actorul si-a batut sotia, a declarat marti, in fata Inaltei Curti din Londra, la pledoaria finala, ca materialul respectiv a fost „partinitor”…

- Johnny Depp si-a acuzat marti fosta sotie, actrita Amber Heard, de relatii extraconjugale si a respins afirmatiile prin care aceasta l-a acuzat de agresiuni ca fiind neadevarate, in cadrul primei infatisari din procesul intentat de actorul american impotriva unui tabloid britanic, informeaza Reuters,…

- Vedeta de la Hollywood Johnny Depp si-a acuzat marti fosta sotie, actrita Amber Heard, de relatii extraconjugale si a respins afirmatiile prin care aceasta l-a acuzat de agresiuni ca fiind neadevarate, in cadrul primei infatisari din procesul intentat de actorul american impotriva unui tabloid britanic,…

- Justitia britanica l-a autorizat joi pe actorul american Johnny Depp sa dea in judecata pentru defaimare tabloidul britanic The Sun, care l-a descris drept un sot violent, deschizand calea inceperii unui proces martea viitoare, relateaza AFP. Vedeta din "Piratii din Caraibe", in varsta…