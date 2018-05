Stiri pe aceeasi tema

- Petrecerea de deschidere a Festivalul de Film de la Cannes s-a lasat cu un moment super cute surprins de un spectator. In timpul concertului sau, rapper-ul 50 Cent s-a trezit cu John Travolta pe scena pentru o repriza de dans. Deși parea dintr-un alt film, show-ul hilar a facut deliciul publicului.…

- Naomi Campbell lucreaza in industria modei de 32 de ani, tocmai a implinit 48 de ani și a anunțat ca ar cam vrea sa se retraga de pe podiumurile de moda. Amdasadoarea organizației “Save the Children” (n. red Salvati Copiii), organizeaza evenimentului caritabil Fashion For Relief, in fiecare an, la Cannes.…

- Cea de-a 71-a ediției a Festivalului Internațional de Film de la Cannes 2018 a debutat marți, iar cineastul Martin Scorsese si actrița Cate Blanchett au dat startul celor 11 zile de festival, in care ne așteptam sa vedem ținute superbe, petreceri pline de vedete și momente incredibile. Covorul roșu…

- Eurovision 2018 debuteaza diseara, la Lisabona, cu cea de-a 63-a ediție. Prima semifinala a concursului va aduce pe scena artisti din 19 tari. Romania este reprezentata de The Humans, care va urca pe scena joi, in cadrul celei de-a doua semifinale. Trupa va concura cu melodia „Goodbye”. Reprezentantii…

- Spectacolele vor debuta vineri, 27 aprilie. Tin de la ora 18,00 pana catre miezul noptii. Intre orele 16,00 si 18,00 au loc zilnic, tot pe esplanada Salii Sporturilor, concursuri cu premii, defilari ale portului popular si demonstratii ale unor traditii romanesti. Spectacolele vor continua si sambata…

- Regizorul Mircea Muresan a filmat o scena foarte indrazneata pentru epoca respectiva in filmul distins cu „Premiere Oeuvre“ in cadrul editiei din 1966 a Festivalului International de Film de la Cannes. Pentru a pastra cadrul intact, cineastul a utilizat un tertip in relatia cu cei din conducerea cinematografiei…

- Este ruga mare intr-o comuna din imediata vecinatate a Timișoarei. Petrecerea a inceput deja și va ține pana in noaptea de luni spre marți. The post A inceput ruga intr-o comuna de langa Timișoara. Artiști de top vor urca pe scena appeared first on Renasterea banateana .

- Ștefan Banica Jr., marturisiri emoționante despre cea mai importanta femeie din viața lui. Artistul recunoaște ca are o relație speciala cu mama lui, careia i-a și daruit o piesa. ”Am o relatie speciala cu mama. Pe ultimul album exista o piesa dedicata ei. Mamei ii datorez tot ceea ce sunt. Viața de…