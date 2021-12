Stiri pe aceeasi tema

- E doliu in presa din Romania. S-a stins din viața jurnalistul Doru Dinu Glavan, președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania (7 iunie 1946 – 31 octombrie 2021). Doru Dinu Glavan, președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania, cunoscuta personalitate a presei romanești,…

- Virusul SARS-CoV-2 face victime și in randul celor mici. De la inceputul pandemiei, 15 copii cu varsta de pana in 9 ani au decedat in urma infectarii. Alte 18 decese au fost inregistrate in randul elevilor cu varsta cuprinsa intre 10 și 19 ani. In țara noastra, la momentul actual sunt internați 1.881…

- Un accident rutier a avut loc la Cluj, acolo unde un barbat in varsta de 67 de ani care circula cu un moped s-a stins din viața in urma unui impact violent cu un autoturism. Implicați in accidentul rutier au mai fost și o femeie de 63 de ani, dar și un barbat in varsta de 53 de ani, una dintre victime…

- Veteranul din Abrud, Ioan Jurca, s-a stins din viața la varsta de 100 de ani și cateva zile. Povestea unui erou Ioan Jurca, ultimul veteran din Abrud și cetațean de onoare al orașului, s-a stins din viața la varsta de 100 de ani și cateva zile. Nascut in 6 octombrie 1921, veteranul a facut parte din…

- A murit fostul selectioner Cornel Dragusin.Fostul selectioner Cornel Dragusin a incetat din viata, duminica, 10 octombrie, la varsta de 95 de ani, informeaza LPF.Iata ce transmite LPF Liga Profesionista de Fotbal Unul dintre marii antrenori si profesori din fotbalul romanesc, Cornel Dragusin, a incetat…

- Maria Șimon, cel mai in varsta cetațean al Municipiul Aiud, a trecut la cele veșnice, la venerabila varsta de 106 ani și aproape doua luni. Vestea a fost comunicata in mediul online de catre reprezentanții primariei orașului, care a mai transmis ca a fost inconjurata pana in ultimele momente de grija…

