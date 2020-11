Stiri pe aceeasi tema

- Discul pe care muzicianul John Lennon l-a semnat pentru Mark Chapman cu cateva ore inainte ca acesta sa il asasineze va fi scos la licitatie luni, potrivit NME, anunța news.ro. Chapman i-a cerut lui Lennon sa ii semneze o copie a „Double Fantasy”, album inregistrat cu Yoko Ono, in fata cladirii…

- Un asistent medical, in varsta de 28 de ani, a impresionat o lume intreaga cu un mesaj de ramas bun, transmis de pe patul de spital inainte sa moara. Tanarul era internat la Terapie Intensiva, fiind depistat pozitiv cu COVID-19. Inainte cu puțin timp sa fie intubat și ventilat, acesta le-a transmis…

- Cand avea 14 ani, John Lennon era un adolescent rebel care intarzia la ore, isi uita cartile acasa si dadea dovada de un comportament pe care profesorii il considerau ''idiot'', dupa cum se arata in registrul sau scolar din anii 1954-1955, relateaza EFE. In acest document,…

- La 40 de ani de cand a savarșit crima, Mark Chapman, asasinul lui John Lennon, i-a cerut iertare vaduvei cantarețului, Yoko Ono. Acesta a recunoscut faptul ca nu avea nimic personal cu artistul, dar l-a ales pentru ca era faimos, iar el putea astfel sa atinga gloria pe care o cauta. Mark Chapman (65…

- Barbatului care a ucis legenda Beatles, John Lennon, i s-a refuzat condiționarea pentru a unsprezecea oara. Mark Chapman și-a cerut scuze fața de vaduva regretatului Beatle, la 40 de ani de la moartea sa. Dupa 40 de ani, asasinul lui John Lennon a marturisit realul motiv al crimei In 8 decembrie 1980,…

- Mark Chapman, barbatul care l-a ucis pe solistul trupei Beatles, John Lennon, i-a cerut iertare vaduvei artistului, la 40 de ani de la comiterea "faptei demne de dispret". "Vreau doar sa-mi cer iertare din nou pentru aceasta fapta. Nu am nicio scuza. Am facut-o pentru gloria personala. El era extrem…

- Mark Chapman (65 de ani), omul care l-a ucis pe fostul component al trupei The Beatles, John Lennon, in decembrie 1980, și-a cerut scuze dupa patru decenii fața de vaduva acestuia, Yoko Ono, a relatat BBC.Pe 8 decembrie 1980, Mark Chapman, declarat fan al lui John Lennon, l-a omorat pe fostul star britanic…

- Cererea de eliberare conditionata formulata de Mark David Chapman, asasinul cantaretului britanic John Lennon - solistul trupei The Beatles -, a fost refuzata pentru a 11-a oara, a anuntat miercuri cotidianul New York Daily News, citat de DPA. Chapman va ramane pentru cel putin inca doi ani in inchisoare…