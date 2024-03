Stiri pe aceeasi tema

- Vedetele de la Hollywood s-au reunit duminica seara, la Los Angeles, pentru a celebra cele mai stralucite performante din cinematografie la gala anuala a premiilor Oscar, ajunsa la cea de-a 96-a editie. Gazda si producatorul de talk-show Jimmy Kimmel s-a aflat pentru a patra oara in postura de amfitrion…

- Marele caștigator al Galei Oscar 2024 a fost filmul „Oppenheimer" regizat de Christopher Nolan, desemnat cel mai bun film al anului și caștigator a șapte premii, și „Poor Things”, care a plecat de la cea de-a 96-a gala a Premiilor Academiei cu patru statu

- Victimele au fost gasite de polițiști, miercuri, 6 martie, in interiorul unei case din suburbia Barrhaven, in sud-vestul capitalei canadiene Ottawa, si nu au fost inca identificate, relateaza Reuters, citata de News.ro.Intre cele șase victime ale atacului, patru sunt copii. „Scena este in mod evident…

- Andrei Caramitru, expert in economie și fost consilier al fostului șef USR Dan Barna, face predicții incendiare. Caramitru spune ca o lista de dosare DNA aflate in lucru care, spune el, vor sari in aer in campanie și vor duce la infrangerea lui Nicușor Dan in cursa pentru Primaria Capitalei. Publicul…

- In ediția a patra a sezonului al XIV-lea al emisiunii „Romanii au talent”, difuzata de PRO TV, va urca pe scena un copil extrem de talentat din Targoviște. Increzator in șansele lui, acesta spera sa impresioneze din plin juriul, cat și publicul. Astfel, vineri, 1 martie, de Marțișor, pe scena la „Romanii…

- Autoritatile ruse l-au plasat vineri pe Oleg Orlov, un veteran aparator al drepturilor omului si laureat al Premiului Nobel pentru Pace cu ONG-ul Memorial, pe lista infama a "agentilor straini", relateaza Reuters si AFP, preluate de Agerpres.Potrivit Ministerul rus al Justitiei, Oleg Orlov "s-a opus…