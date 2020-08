Stiri pe aceeasi tema

- Repozitionarea fortelor SUA din Europa, ce include mai ales reducerea numarului de militari stationati in Germania, va fi cunoscuta in urmatoarele zile, au indicat surse din cele doua tari citate luni de AFP si dpa. La sfarsitul lunii iunie, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a aprobat un plan…

- Sunt multe locuri placute unde sa-ți sarbatorești ziua de naștere. Între acestea nu se numara, neaparat, sediul european de la Bruxelles, unde se afla vineri Angela Merkel, cu ceilalți șefi de state și de guverne ale UE. Cancelarul împlinește azi 66 de ani și chiar daca e foarte posibil…

- Opozitia democrata din Congresul american a introdus joi un proiect de lege menit sa blocheze demersul presedintelui republican Donald Trump de retragere a 9.500 de militari americani din Germania, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Proiectul, propus de congresmenii Eliot Engel, presedintele Comisiei…

- Planul de retragere a trupelor americane din Germania este „o nebunie” și „o greșeala colosala”, a declarat, intr-un interviu acordat The Times, generalul american in retragere, Ben Hodges, fostul șef al forțelor armate ale SUA in Europa. Hodges a adaugat, conform Rador, ca Rusia ar putea profita astfel…

- Este in interesul Germaniei sa-si ajute partenerii comerciali din UE sa-si reconstruiasca economiile devastate de pandemia generata de noul coronavirus cu un imens plan de relansare comuna, potrivit ministrului de stat pentru Europa in cadrul Ministerului de Externe german, Michael Roth, citat de…

- Conform unei analize realizate de Moneycorp , statul ar trebui sa faca eforturi pentru ca Romania sa devina atractiva pentru investitorii care doresc sa-și aduca facilitațile de producție din China, in Europa. Studiul arata ca mulți investitori se tem pentru siguranța investițiilor și produselor fabricate…