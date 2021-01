Stiri pe aceeasi tema

- Cele șase Suite Pentru Violoncel BWV 1007-1012 de Johann Sebastian Bach sunt unele dintre cele mai recunoscute și frecvent interpretate compoziții scrise vreodata pentru violoncel solo. Bach le-a compus cel mai probabil in perioada 1717–23, cand a slujit ca și Kapellmeister in Kothen. Folosind tehnici…

- Nemo, cainele lui Emmanuel si Brigitte Macron, este pentru prima data vedeta unui videoclip publicat marti seara pe retelele de socializare pentru a atrage atentia fata de problema abandonului animalelor, dar si pentru a promova adoptia, relateaza AFP, citat de agerpres.ro.

- In baza unei hotarari adoptate de Consiliul Local Radești privind modernizarea sistemului de distribuție a gazelor naturale, la Școala Gimnaziala „Demetriu Radu” s-a realizat in urma cu puține zile, inlocuirea conductelor din oțel cu cele din polietilena, care conform Eon Gaz au parametri tehnici…

- Plasticul are efecte dezastruase pentru mediu, astfel ca multe țari și orașe din lume interzic sau incearca sa limiteze, pe cat posibil, folosirea materialelor din plastic. Aceasta este și misiunea companiei Promateris, care produce ambalaje...

- Un videoclip ironic ce ii indeamna pe tinerii germani sa-si faca datoria patriotica in razboiul impotriva COVID-19 stand acasa si lenevind pe canapea a facut senzatie pe Internet. Are deja peste un milion de vizualizari, relateaza agenția Reuters

- Egiptul a reușit sa planteze copaci in deșert folosind ape reziduale. Oaza Serapium Forest s-a dezvoltat pe 200 de hectare in deșert, in ciuda secetei care a lovit zona. Creșterea unei paduri in mijlocul deșertului a devenit realitate, Egiptul s-a concentrat pe astfel de proiecte pentru a-și sprijini…

- Antrenorul timișorean Florin Bugar, depistat pozitiv cu Covid și internat in stare grava dupa ce a fost diagnosticat cu alte doua afecțiuni grave, a murit ieri noapte in spital. Fostul tehnician al lui CFR Timișoara avea doar 49 de ani și era ultima data atat „principalul” gruparii feminine din elita…