Joe Biden, care se afla la Camp David, loc de vacanta al presedintilor americani, va vorbi "in curand" despre situatia din Afganistan, a declarat luni consilierul sau pentru securitate nationala, Jake Sullivan, relateaza AFP.



Americanii "se pot astepta sa aiba in curand vesti de la presedinte. El este in acest moment in contact activ cu echipa sa de securitate nationala. Munceste din greu pentru a gestiona aceasta situatie", a declarat Jake Sullivan pentru canalul de televiziune ABC.



El nu a furnizat detalii privind momentul sau forma acestei interventii a presedintelui.

