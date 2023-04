Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte kosovar Hashim Thaci a pledat nevinovat la acuzațiile de crime de razboi și crime impotriva umanitații in cadrul unui proces in fața unui tribunal special de la Haga. Cele 10 acuzații de persecuție, crima, tortura și dispariție forțata de persoane provin din insurecția din 1998-1999,…

- Președintele american Joe Biden a declarat vineri (31 martie) ca „nu va vorbi despre” inculparea fostului președinte Donald Trump. Acuzațiile aduse de o ancheta condusa de procurorul districtual din Manhattan, Alvin Bragg, au loc in contextul in care Trump incearca sa obțina nominalizarea republicana…

- Mandatul de arestare emis de Curtea Penala Internationala impotriva lui Vladimir Putin pentru crime de razboi este „justificat”, a declarat președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Joe Biden.Presedintele american, exprimandu-se in fata jurnalistilor la Casa Alba, a amintit ca institutia nu este…

- Fostul președinte american Donald Trump a ieșit sambata in campanie electorala pentru prima data de cand și-a anunțat candidatura, pentru a revendica Casa Alba in 2024. Spre deosebire de discursurile zgomotoase in fața a mii de adepți pe care Trump le organizeaza adesea, evenimentele de sambata au fost…

- Elon Musk, directorul executiv al Tesla, s-a intalnit vineri (27 ianuarie) la Washington cu doi inalți oficiali de la Casa Alba pentru a discuta despre modul in care producatorul auto și președintele Joe Biden ar putea colabora pentru a avansa producția de vehicule electrice și a accelera electrificarea…

- Președintele american Joe Biden l-a primit vineri la Casa Alba pe premierul japonez Fumio Kishida și a declarat ca Statele Unite raman ferm angajate in alianța cu Japonia, salutand totodata o „creștere istorica” a cheltuielilor japoneze pentru aparare. Kishida se afla la Washington in ultima oprire…

- Noul președinte al Braziliei, Luiz Lula da Silva, a verificat situația principalelor instituții din capitala țarii, dupa ce acestea au fost devastate de susținatorii fostului președinte Bolsonaro. In seara zilei de duminica, 8 ianuarie 2023, Lula da Silva se afla la Brasilia. Anterior, el fusese la…