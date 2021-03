Stiri pe aceeasi tema

- BUCURESTI, 1 mart – Sputnik, Doina Crainic. Conferința pentru acțiunea politica conservatoare (CPAC) este un forum anual, organizat anul acesta in Florida de catre Uniunea Conservatoare Americana. Sputnik a transmis in direct din Orlando, Florida, unde fostul președinte Donald Trump a sustinut primul…

- Presedintele american Joe Biden a facut apel vineri la combaterea "abuzurilor economice" ale Chinei, la acest capitol continuand practic linia predecesorului sau Donald Trump, in primul mare discurs de politica externa, sustinut la Conferinta de Securitate de la Munchen, desfasurata in format online,…

- Noul presedinte al SUA, Joseph Biden, intentioneaza sa vorbeasca in curand cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, anunta Casa Alba, potrivit agentiei Reuters preluat de mediafax. Joseph Biden a discutat deja cu o serie de lideri straini, iar faptul ca nu a avut inca nicio conversatie…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a postat miercuri pe Twitter ca este "o noua zi" pentru America, cu putin inainte de investitura sa in functie, relateaza AFP. "Este o noua zi pentru America", a postat, pe Twitter, fostul vicepresedinte al lui Barack Obama in aceasta zi a tranzitiei de…

- Președintele american Donald Trump a lasat o scrisoare succesorului sau Joe Biden înainte de a parasi Casa Alba a declarat pentru AFP purtatorul de cuvânt al executivului, Judd Deere, la câteva minute dupa plecarea sa. Donald Trump, care a refuzat sa accepte înfrângerea…

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca exista o stare de urgența in Washington DC și a ordonat suplimentarea forțelor guvernamentale in Districtul Columbia in vederea ceremoniilor de inaugurare a președintelui Joe Biden, a anunțat Casa Alba intr-un comunicat. Capitala Statelor Unite se…

- Presedintele in exercitiu al SUA, Donald Trump, ar fi luat in calcul o posibila decretare a legii martiale pentru a anula alegerile pe care le-a pierdut pe 3 noiembrie in fata lui Joe Biden, sustin The New York Times si CNN, informatie catalogata de Trump drept ''fake news''. Potrivit…