- Presedintele american Joe Biden a afirmat marti ca aproape jumatate dintre liderii planetei i-au solicitat vaccinuri anti-COVID-19 si a reiterat ca va acorda ajutor, ramanand insa evaziv in ceea ce priveste calendarul acestuia, informeaza AFP.

- Gigi Becali a spus ca el nu se va vaccina impotriva COVID-19. Declarația tranșanta a fost facuta, luni seara, la Realitatea PLUS.„Eu stau numai in casa sau in jungla, dar tot nu ma vaccinez. Eu daca am spus ca daca ma impușca cineva, adica pui pistolul la cap, și-ntr-o parte e vaccinul și spune: Vaccinul…

- Presedintele SUA Joe Biden a salutat marti ''progresele extraordinare'' realizate in Statele Unite in ultimele luni in combaterea pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. ''Mai avem un drum lung de parcurs (...), dar am facut progrese extraordinare'', a declarat Joe Biden de la Casa Alba, referindu-se…

- Presedintele SUA Joe Biden a salutat luni accelerarea semnificativa a ritmului de vaccinare in Statele Unite si le-a cerut americanilor sa nu lase garda jos, relateaza AFP. ''Razboiul impotriva COVID-19 este departe de a fi castigat'', a declarat presedintele Biden, de la Casa Alba,…