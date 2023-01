Stiri pe aceeasi tema

Presedintele american Joe Biden este in defensiva si sustine ca a fost vorba de o "eroare" dupa descoperirea unor noi documente confidentiale la resedinta sa, un caz care va fi anchetat de un procuror special, relateaza AFP, conform AGERPRES.

Președintele american Joe Biden va vizita duminica granița dintre SUA și Mexic pentru prima data de la preluarea mandatului in urma cu aproape doi ani, abordand una dintre cele mai incarcate probleme politice din țara, in timp ce se pregatește pentru o candidatura la realegere, scrie Reuters, potrivit…

Președintele american Joe Biden le-a transmis consilierilor sai sa se pregateasca pentru un anunț oficial legat de candidatura sa pentru un nou mandat in fruntea SUA, potrivit The Hill. Biden și-ar putea anunța intrarea in cursa pentru realegere la finalul lui ianuarie sau inceputul lui februarie.

Statele Unite ale Americii asteapta furtuni "periculoase si amenintatoare" in zilele dinaintea Craciunului, a avertizat joi presedintele Joe Biden, indemnandu-i pe americanii care doresc sa calatoreasca de Craciun sa porneasca de acum la drum, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Presedintele american Joe Biden a avut vineri o scurta intrevedere, la Boston, cu printul William, mostenitorul tronului Marii Britanii, inainte ca printul de Wales sa prezideze in cursul serii o gala privind schimbarile climatice, relateaza sambata AFP si Reuters.

Oficialii americani și chinezi lucreaza in continuare pentru a aranja o intalnire fața in fața intre președintele Joe Biden și președintele chinez, Xi Jinping, la summitul G20 de la Bali, reuniune programata la sfarșitul acestei luni, a anunțat marți Casa Alba, potrivit Reuters.

Presedintele american Joe Biden si-a exprimat joi scepticismul fata de afirmatia liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, ca nu are nicio intentie de a recurge la arme atomice in Ucraina, transmite Reuters.

Presedintele american Joe Biden a criticat sambata planul economic initial al premierului britanic Liz Truss ca fiind o greseala si a spus ca nu este ingrijorat de forta dolarului american, transmite Reuters.