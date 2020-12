Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, si-a prezentat echipa pentru mediu si clima, un grup cu un program ambitios, care va schimba multe din reglementarile administratiei Trump, relateaza Reuters si AFP.

- Presedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, a confirmat marti alegerea generalului in retragere Lloyd Austin pentru a conduce Departamentul Apararii, scrie AFP, potrivit Agerpres. Daca va fi confirmat de Senat, el va deveni primul sef afro-american al Pentagonului. Lloyd Austin…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, si-a prezentat marti echipa diplomatica si de securitate nationala, precum si viziunea unei politici externe bazate pe asumarea de catre Statele Unite a unui rol de lider si de intarire a aliantelor in regiunea Asia-Pacific, transmite Reuters. 'Este o echipa…

- Papa Francisc l-a felicitat pe presedintele american ales Joe Biden, a anuntat joi echipa acestuia din urma, care odata investit va deveni al doilea presedinte catolic al Statelor Unite dupa John F. Kennedy, relateaza AFP si Reuters, potrivit AGERPRES."Presedintele ales Joe Biden a vorbit…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump este creditat miercuri ca invingator in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie in Alaska de catre Institutul Edison Research, insa cei trei mari electori ai acestui stat care-i revin nu modifica rezultatul alegerilor, iar democratul Joe Biden ramane…

- Joe Biden, presedintele ales al Statelor Unite, a anuntat luni crearea unui grup operational format din experti medicali ce va fi insarcinat cu dezvoltarea unui plan pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, relateaza dpa, citata de Agerpres."Gestionarea pandemiei de COVID-19 este una dintre…

- Ultimele date: 264 - 214 pentru Biden Procesul de vot pentru alegerea celui de-al 46-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii a ajuns la final. Americanii au avut de ales intre presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump , care aspira la al doilea mandat , si candidatul Partidului Democrat, …