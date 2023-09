Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden viziteaza duminica capitala Vietnamului. Vizita lui Biden este doar o formalitate ca cele doua tari sa se declare parteneri strategici. Statele Unite incearca sa-si faca noi aliati pentru a contracara influenta militara si diplomatica a Beijingului in Asia.Biden va…

- Prima doamna a SUA, Jill Biden, a fost testata pozitiv pentru COVID-19, cu doar cateva zile inainte ca presedintele Joe Biden, care a fost testat negativ pentru acest virus, sa calatoreasca la un summit al Grupului celor 20 in India, a anuntat luni Casa Alba. Sotia lui Biden, in varsta de 72 de ani,…

- Coreea de Nord a criticat o reuniune recenta a Organizației Națiunilor Unite privind situația drepturilor omului, afirmand ca Statele Unite au folosit organizația internaționala pentru o „schema” impotriva Pyongyangului, a relatat sambata presa de stat KCNA, citata de Reuters.Consiliul de Securitate…

- Presedintele american Joe Biden a declarat marti, 8 august 2023, ca va vizita Vietnamul "in curand" cu scopul de a "schimba" relatiile cu Hanoiul, pe fondul tensiunilor cu China in regiune, relateaza AFP, citat de AGERPRES. Presedintele american Joe Biden a declarat marti, 8 august 2023, ca va vizita…

- ”Inca mai simtim pierderea profunda a pandemiei (covid-19). Asa cum am spus, peste 100 de persoane au murit. Sunt 100 de scaune goale in jurul mesei in bucatarie. Pentru fiecare pierdere sunt atit de multi oameni lasati in urma cu inima franta”, a declarat marti, in acest discurs, Joe Biden.Aceasta…

- Casa Alba a calificat luni, 24 iulie, drept "regretabil" votul din parlamentul Israelului, prin care a fost ratificata o parte din controversatul plan de reformare a sistemului judiciar al premierului Benjamin Netanyahu și a indemnat la eforturi pentru un consens larg cu opoziția in privința proiectului…

- Cazul de frauda fiscala al lui Hunter Biden, fiul presedintelui american Joe Biden, a fost incredintat unui judecator federal numit de fostul titular de la Casa Alba Donald Trump, informeaza joi DPA. Astfel, procesul va fi prezidat de judecatoarea districtuala Maryellen Noreika, numita in aceasta functie…