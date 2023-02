Stiri pe aceeasi tema

Opozitia republicana de la Washington intentioneaza sa lanseze o ancheta asupra modului in care Administratia Joseph Biden a reactionat la cazul balonului din China depistat in spatiul aerian american, iar, conform unor surse, in ultimii ani au existat alte incidente similare.

Administrația președintelui american Joe Biden a obținut un acord cu Olanda și Japonia pentru a restricționa exporturile unor utilaje avansate de fabricare a cipurilor catre China, in cadrul unor discuții care s-au incheiat vineri la Washington, potrivit unor persoane familiarizate cu acest subiect.

Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a declarat luni ca SUA nu discuta despre efectuarea unor exercitii nucleare comune cu Coreea de Sud, contrazicand astfel direct declaratiile omologului sau sud-coreean, Yoon Seok-youl.

Japonia va impune teste COVID-19 calatorilor sosiți din China continentala, dupa ce autoritațile de la Beijing au decis sa renunțe la masurile așa-numitei politici "Zero COVID".

Presedintele Chinei, Xi Jinping, a cerut marti, in conversatia cu omologul sau german, Frank-Walter Steinmeier, ca relatiile Uniunii Europene cu Beijingul sa nu fie influentate de "parti terte", in contextul rivalitatii cu Statele Unite.

Guvernul Statelor Unite va trimite prima sa delegatie de inalt nivel in China pentru a onora promisiunea facuta de liderul chinez Xi Jinping si de presedintele american Joe Biden de incalzire a relatiilor bilaterale.

Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat ca exista riscul ca un nou val de imbolnaviri de COVID sa se declanseze in China, in conditiile in care autoritatile de la Beijing relaxeaza restrictiile, iar nivelul de imunitate este relativ scazut, mai ales in randul oamenilor in varsta.

Liniile de comunicatie intre Statele Unite si China vor ramane deschise, pentru a evita conflictele, a declarat duminica presedintele american Joe Biden la summitul ASEAN (Asociatia Natiunilor din Sud-Estul Asiei) din Cambodgia, conform unui comunicat al Casei Albe preluat de Reuters.