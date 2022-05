Diplomația rusa a publicat lista celor 963 de personalitați americane a caror intrare in Rusia este interzisa, printre care președintele SUA, Joe Biden, și secretarul sau de stat Antony Blinken, ca represalii la sancțiunile similare luate de Washington de la declanșarea invaziei in Rusia, transmite BFMTV. Ministerul rus al Afacerilor Externe a publicat acest document pe site. El conține in principal responsabili guvernamentali, dar și membri ai societații civile. Moscova a anunțat deja aceste sancțiuni contra unui numar de personalitați care acum apar pe aceasta lista, printre care Joe Biden,…