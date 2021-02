Joe Biden urmeaza sa mearga intr-o vizita oficiala la Palatul Buckingham. Regina Elizabeth a Marii Britanii va primi mai mulți lideri mondiali inainte de un summit G7. Joe Biden și ceilalți lideri mondiali vor fi intampinați de regina, de printul de Wales, de ducesa de Cornwall si de ducele si ducesa de Cambridge. In luna iunie 2021 ar urma sa fie organizat primul summit cu participare fizica al Grupului celor mai dezvoltate sapte state ale lumii din ultimii doi ani. Summit-ul ar urma sa aiba loc in Cornwall, in sud-vestul Angliei. The post Joe Biden, in vizita la Buckingham. Regina Elizabeth…