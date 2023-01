Stiri pe aceeasi tema

- O postare pe site-ul oficial al presedintelui ucrainean spune ca Zelensky si Fink ”au convenit sa se concentreze pe termen scurt pe coordonarea eforturilor tuturor potentialilor investitori si participanti la reconstructia tarii noastre, canalizand investitiile in sectoarele cele mai relevante si de…

- Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski a fost vazut miercuri (21 decembrie) in gara din orașul Przemysl din sudul Poloniei, in drum spre SUA, au aratat imagini difuzate de postul privat TVN. Imaginile il arata pe Zelenski mergand impreuna cu un grup de barbați in uniforme militare și stand intr-un…

- Volodimir Zelenski este așteptat sa calatoreasca, miercuri, la Washington pentru a fi primit de președintele american Joe Biden la Casa Alba, a declarat marți o sursa informata cu privire la acest plan. Purtatorul de cuvant al președintelui ucrainean nu a confirmat imediat deplasarea. Aceasta ar fi…

- Președintele francez Emmanuel Macron va fi gazduit saptamana viitoare de președintele american Joe Biden, intr-o vizita de stat rara, menita sa evidențieze mai degraba prietenia franco-americana decat competiția economica acerba dintre SUA și UE, potrivit

- Nepoata lui Joe Biden s-a maritat la Casa Alba – FOTO Casa Alba din Washington a gazduit weekend-ul acesta un eveniment cu totul special. Sambata, 19 noiembrie, nepoata cea mare a lui Joe Biden s-a casatorit cu Peter Neal. Evenimentul s-a desfașurat cu o zi inainte ca Președintele american sa implineasca…

- Președintele PRM Turda, fostul consilier local Doru Anca, acuza ca primarul ar dori sa externalizeze mare parte a lucrarilor executate de societatea Domeniul Public Turda SA, al carei acționar unic este Municipiul Turda, catre ”firmele de casa”, in special catre Viarom. ”Se incearca cu insistența externalizarea…

- Presedintele SUA Joe Biden l-a felicitat miercuri pe Kevin McCarthy pentru victoria partidului sau care a castigat majoritatea locurilor in Camera Reprezentantilor in alegerile intermediare, relateaza AFP.

- Președintele american Joe Biden a confundat in ultimele zile de doua ori Cambodgia, țara in care s-a deplasat pentru a participa la summitul ASEAN, cu Columbia, starnind senzația ca organizația națiunilor din Asia de Sud-Est ar fi primit un nou membru surpriza, situat in cealalta parte a lumii, pe continentul…