Joe Biden este noul președinte al SUA. Mai multe organizații majore de presa, printre care CNN, AP, Fox News și The New York Times au anunțat ca democratul l-a invins pe Donald Trump, dupa ce a caștigat statele Pennsylvania și Nevada. A obținut astfel 279 de electori, peste cei 270 necesari pentru a ajunge la Casa Alba. Anunțul este o estimare a organizațiilor media, care considera ca numaratoarea voturilor este clara, dar, evident, nu este un rezultat oficial. De pe terenul de golf, Trump a refuzat de altfel sa accepte infrangerea și a anunțat contestații in instanța. UPDATE 22.30: Donald Trump…