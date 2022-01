Stiri pe aceeasi tema

- PSD iși respecta promisiunea de a schimba radical abordarea in gestionarea pandemiei.Masurile pentru prevenirea celui de-al V-lea val al pandemiei, prezentate de ministrul Sanatații, Prof. Alexandru Rafila, marcheaza o schimbare profunda in gestionarea pandemiei de catre autoritațile sanitare…

- Procurori DIICOT și ofițeri de poliție judiciara au percheziționat luni, 13 decembrie, locuința unui barbat din Craiova care este suspectat ca a accesat ilegal rețelele informatice ale unor companii din Romania și din strainatate pe care apoi ar fi incercat sa le șantajeze, potrivit unui comunicat de…

- Asociația Pentru Protecția Consumatorilor susține ca importurile de carne de porc din Germania la prețuri foarte mici pun presiune pe prețul carnii de porc din curtea țaranilor! La acest moment, kilogramul de carne de porc adusa de la nemți se vinde in supermarketuri cu 10,99 lei/kg, iar pachetul include…

- Prețul carnii de porc pentru acest an și implicit pentru perioada sarbatorilor va crește cu circa 20%, in comparație cu 2020, in contextul in care pesta porcina africana evolueaza, iar costurile furajelor au crescut, așa cum este prețul la cereale, a...

- Ministrul interimar al Energiei, Virgil Popescu, s-a declarat „uimit” de nivelul prețurilor din piața energetica de ultima instanța, pe care le considera „prohibitive”. El considera ca „cercul inchis” al furnizorilor de ultima instanța „trebuie spart” și a cerut reprezentanților ANRE sa ia masuri urgente.…

- Pentru ca masurile sa fie respectate de populație, acestea trebuie explicate, ințelese și, mai ales, asumate de autoritați, spune Rafila. Acesta a subliniat ca increderea in autoritați este un element-cheie pentru respectarea masurilor și creșterea ratei de vaccinare.”Reducerea imediata a transmiterii…

- In timp ce la București, președintele l-a desemnat pe Dacian Cioloș sa adune un cabinet de stransura, o acțiune care prelungește criza (niciun om zdravan la cap nu crede ca președintele USR va putea compune o majoritate), la Viena, un alt președinte mai responsabil, a soluționat criza in doua zile.…