- Presedintele Joe Biden cere Congresului SUA sa aloce 105 miliarde de dolari pentru ajutoare destinate Ucrainei si Israelului si pentru securizarea frontierei cu Mexicul, a anuntat vineri Casa Alba.

- Pentru a doua oara in mandatul sau, Joe Biden se adreseaza compatrioților sai din Biroul Oval, la o ora de mare audiența, pentru a face o declarație considerata „majora” la Casa Alba. Obiectivul sau, in cele 15 minute cat a durat discursul, a fost sa apere politica externa americana in Ucraina și in…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat, joi seara, ca a vorbit la telefon cu presedintele american Joe Biden despre mentinerea asistentei pentru Ucraina in 2024 si a spus ca va fi un „pachet semnificativ de sprijin”. Potrivit unor surse, Biden ar urma sa anunte ca solicita Congresului aprobarea…

- Joe Biden se va adresa americanilor joi seara din Biroul Oval in legatura cu "raspunsul (Statelor Unite) la atacurile teroriste ale Hamas impotriva Israelului si agresiunea brutala a Ucrainei de catre Rusia", a facut cunoscut miercuri purtatoarea sa de cuvant, Karine

- NYT scrie ca Israelul a cerut SUA 10 miliarde de dolari. Cu doua zile mai devreme, Casa Alba a anunțat ca pachetul total de ajutor pentru Israel și Ucraina, care va fi supus aprobarii Congresului, se va ridica la 2 miliarde de dolari. Israelul a cerut SUA un ajutor de urgența de 10 miliarde de dolari,…

- Consilierul pentru securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a anuntat, la CBS, ca un nou pachet de arme pentru Israel și Ucraina va fi semnificativ mai mare de 2 miliarde de dolari, relateaza Reuters.Intr-un interviu acordat in cadrul emisiunii "Face the Nation" de la CBS, Sullivan a declarat…

- Camera Reprezentanților din SUA a votat joi seara in favoarea alocarii a 300 de milioane de dolari pentru sprijinirea Ucrainei. Aceste fonduri au fost excluse din proiectul de buget de aparare al SUA și s-a votat pentru adoptarea lor separat. In plus, Camera Reprezentanților a adoptat un proiect de…

- Presedintele american Joe Biden a cerut joi Congresului sa voteze o asistenta suplimentara de 13 miliarde de dolari pentru cheltuielile militare legate de Ucraina, potrivit unei informari din partea directoarei Oficiului pentru Buget al Casei Albe, Shalanda Young, informeaza AFP.