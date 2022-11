Este prima data cand un presedinte american in exercitiu implineste 80 de ani, dar Joe Biden, a carui varsta este ridica semne de intrebare in contextul in care intentioneaza sa candideze pentru un nou mandat, nu a marcat in mod special aceasta ocazie duminica, transmite AFP, citat de Agerpres..

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa stiripesurse.ro…