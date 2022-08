Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a promulgat o lege care sustine industria americana a semiconductorilor - CHIPS and Science Act -, care prevede investitii in valoare de peste 200 de miliarde de dolari in urmatorii cinci ani cu scopul ca Statele Unite sa-si recastige pozitia de lider in industria…

- Presedintele american Joe Biden a promulgat marti o lege care deblocheaza subventii de 52 de miliarde de dolari pentru relansarea productiei de semiconductori in SUA, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele american Joe Biden a promulgat marti o lege care deblocheaza subventii de 52 de miliarde de dolari pentru relansarea productiei de semiconductori in SUA, relateaza AFP si Reuters.

- Presedintele american Joe Biden a cerut luni Congresului sa adopte "cat mai repede posibil" o lege care prevede un sprijin de 52 de miliarde de dolari pentru productia de semiconductori a SUA, informeaza France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Compania a declarat ca 2,3 miliarde de dolari din investitia totala vor fi cheltuite pe vehicule electrice, ca parte din cheltuielile de 50 de miliarde de dolari prevazute pana in 2026, pe care le-a prezentat anterior. Oficialii companiei au spus ca Ford va primi pachete de stimulente de aproximativ…

- Noile investitii, anuntate in timpul unei vizite la Seul de catre presedintele Joe Biden, sunt pentru robotica, mobilitate aeriana urbana, conducere autonoma si inteligenta artificiala, a spus grupul. Hyundai Motor Group, care reuneste Hyundai Motor si Kia, a anuntat vineri planuri de a investi 5,5…

- Curg banii din SUA: Joe Biden a aprobat ajutorul pentru Ucraina in valoare de 40 de miliarde de dolari Curg banii din SUA: Joe Biden a aprobat ajutorul pentru Ucraina in valoare de 40 de miliarde de dolari Președintele american Joe Biden a semnat documentul prin care se acorda un ajutor de 40 de miliarde…

- Președintele SUA, Joe Biden, a semnat Legea H. R. 7691 privind alocarea Ucrainei a unui ajutor in valoare de aproximativ 40 de miliarde de dolari. Acest lucru este menționat intr-un mesaj publicat pe site-ul Casei Albe, scrie russian.rt.com . Anterior, Senatul SUA a hotarit sa aloce ajutor suplimentara…