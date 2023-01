Președintele american Joe Biden a declarat luni ca va vizita Polonia, dar nu știe cand, dupa ce mai multe rapoarte sugereaza ca are in vedere o calatorie in Europa pentru a coincide cu aniversarea, pe 24 februarie, a invadarii Ucrainei de catre Rusia, anunța Rador.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din…