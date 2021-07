Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul de patru rame masculin, format din Mihaita Vasile Tiganescu, Mugurel Vasile Semciuc, Stefan Constantin Berariu si Cosmin Pascari, a obtinut argintul la Jocurile Olimpice de la Tokyo. La final, Ștefan Berariu a spus ca sportivii romani au dovedit ca au ”c…e foarte mari”. „Chiar a fost cea mai…

- Echipajul de dublu vasle feminin, format din Ancuta Bodnar si Simona Radis, a castigat medalia de aur la canotaj, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Este a doua medalie pentru delegatia Romaniei, dupa argintul obtinut de Ana Maria Popescu la spada. Echipajul de patru rame masculin, format din Mihaita…

- Presedintele COSR, Mihai Covaliu, a declarat ca sportivii si sportivele care au castigat aurul si argintul la canotaj merita toata stima, subliniind ca aceste succese readuc gustul de a castiga medalii la Jocurile Olimpice. "Acest aur si acest argint ne readuc gustul de a castiga medalii la…

- Presedintele COSR, Mihai Covaliu, a declarat ca sportivii si sportivele care au castigat aurul si argintul la canotaj merita toata stima, subliniind ca aceste succese readuc gustul de a castiga medalii la Jocurile Olimpice. "Acest aur si acest argint ne readuc gustul de a castiga medalii la…

- Simona Radis si Ancuta Bodnar s au impus in proba de dublu vasle feminin, in care au doborat si recordul olimpic.Bilantul delegatiei Romaniei la Jocurile Olimpice de la Tokyo ajuns la trei medalii, argintului scrimerei Anei Maria Popescu in proba de spada individual adaugandu i se doua medalii la canotaj:…

- Organizatorii JO de la Tokyo au decis amânarea curselor de canotaj programate luni din cauza unei alerte meteo de taifun. În prima zi a saptamânii erau programate și finalele A la dublu vâsle feminin si patru rame fara cârmaci masculin unde România avea cate un echipaj…

- Echipajele de dublu vâsle feminin si patru rame fara cârmaci masculin ale României s-au calificat în Finalele A la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce au câstigat cursele de duminica.La dublu vâsle feminin, Ancuta Bodnar si Simona Radis, duble campioane europene,…

- Echipajele de dublu vasle feminin si patru rame fara carmaci masculin ale Romaniei s-au calificat in Finalele A la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce au castigat cursele de duminica. La dublu vasle feminin, Ancuta Bodnar si Simona Radis, duble campioane europene, au castigat prima semifinala cu…