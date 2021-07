Jocurile Olimpice 2020 | Locul 9 pentru Echipajul de dublu rame feminin

Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul de dublu vasle categorie usoara feminin, format din sportivele Gianina Beleaga si Livia Ionela Cozmiuc, s-a clasat pe locul 6 la canotaj, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Italia a caștigat medalia de aur, la fotofinis, Franta s-a clasat pe locul secund, iar echipa Olandei a terminat pe trei.…

- Echipajul de dublu rame masculin, format din Ciprian Tudosa si Marius Cozmiuc, a castigat medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Romania a incheiat cursa in 6.16.58. Locul 1 a revenit Croatiei (6:15.29), iar pe trei s-a clasat Danemarca (6:19.88). Marius Cozmiuc are 28 de ani si este legitimat…

- Echipajul de dublu rame masculin, format din Ciprian Tudosa si Marius Cozmiuc, a castigat medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Romania a incheiat cursa in 6.16.58, informeaza News.ro. Locul 1 a revenit Croatiei (6:15.29), iar pe trei s-a clasat Danemarca (6:19.88).…

- Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Canotoarele romane Adriana Ailincai si Iuliana Buhus au ocupat locul trei in finala B a probei de dublu rame fara carmaci, desfasurata joi in cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, respectiv locul 9 in clasamentul final al probei. …

- Joi, 29 iulie 2021, sportivii romani vor concura la doua sporturi la Jocurile OIimpice 2020. Astfel, Romania va fi reprezentata la canotaj, dublu rame masculin si dublu vasle feminin, dar și la inot, prin inotatorul David Popovici. Acesta va lua startul in finala probei de 100 m liber. CANOTAJ 02:40…

- Sportivii romani vor concura la doua sporturi, canotaj si inot, joi, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Tricolorii vor fi prezenti in doua finale pentru medalii la canotaj, dublu rame masculin si dublu vasle feminin, iar inotatorul David Popovici va lua startul in finala probei de 100 m liber,…

- Echipajele romanesti de dublu rame feminin, dublu rame masculin si dublu vasle feminin categorie usoara s-au calificat, sambata, in semifinale la Jocurile Olimpice de la Tokyo, in timp ce alte patru barci ale tarii noastre vor evolua in recalificari dupa seriile de la Sea Forest Waterway. …

- Federatia Romana de Canotaj a prezentat, joi seara, in cadrul unui eveniment organizat la Complexul Sportiv National Snagov, lotul de 36 de sportivi pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. Romania va participa in Japonia cu un numar record de echipaje, 9, cel mai mare din ultimii 20 de ani. Lotul este…