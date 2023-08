Stiri pe aceeasi tema

- Dupa medalia de aur de la echipe mixte, Elena Zaharia din Constanta si Eduard Ionescu, reprezentantii Romaniei la tenis de masa, disputa noi finale la Jocurile Francofoniei 2023, care se dispute in aceasta perioada la Kinshasa, in Republica Democratica Congo.Din delegatia tricolora de tenis de masa…

- Cu Elena Zaharia (CSM Constanța) in delegația Romaniei și antrenorul Viorel Filimon (CSM Constanța), Romania obține aurul in proba mixta la Jocurile Francofoniei din Kinshasa 2023. Indrumați de antrenorul Viorel Filimon, Elena Zaharia și Eduard Ionescu au avut un parcurs impecabil, cu un singur set…

- Echipa mixta de tenis de masa a Romaniei a obținut luni seara titlul de campioana și medaliile de aur la Jocurile Francofoniei din Kinshasa, dupa ce au invins in finala reprezentativa Tunisiei.

- Sportivii romani au cucerit, luni, cinci noi medalii, trei de aur, una de argint si una de bronz, la Jocurile Francofoniei, de la Kinshasa (Republica Democratica Congo).Tricolorii au continuat sa domine intrecerile la lupte, castigand medalii de aur prin Maria Larisa Nitu (cat. 72 kg) si Catalina…

- Editia a 9 a a Jocurilor Francofoniei se desfasoara la Kinshasa, in Republica Democratica Congo, iar la competitia la care participa sportivi si artisti din 38 de tari este inscrisa si echipa Romaniei, formata din Elena Zaharia LPS "Nicolae Rotaruldquo; Constanta ndash; CSM Constanta si Eduard Ionescu,…

- CONVOCARE… Dupa ce a obținut titlul de vicecampioana naționala la atletism in proba de 400 de metri, Mirela Lavric, legitimata la CSM Vaslui, va merge la ediția a 9-a a Jocurilor Francofoniei, care se desfașoara in Congo. In perioada 28 iulie – 6 august, la Kinshasa, capitala Republicii Democrate Congo,…

- Romania a ocupat locul 15 in clasamentul final pe medalii la Jocurile Europene de la Cracovia - Malopolska, incheiate duminica.Tricolorii au avut un bilant de 17 medalii, dintre care 6 de aur, 6 de argint si 5 de bronz.Medalii de aur au castigat ciclistul Vlad Dascalu la mountain bike, atleta Claudia…

- Romania continua sa adune medalii la Jocurile Europene 2023. Sambata, Lacramioara Perijoc va boxa pentru medalia de aur la categoria 54 de kilograme. Tot maine, echipa feminina de tenis de masa va lupta pentru titlul continental. Romania are deja 14 medalii la Jocurile Europene, 5 dintre ele fiind…