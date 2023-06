Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Chirila a cucerit medalia de argint in proba de canoe simplu pe 500 metri, sambata, la Jocurile Europene de la Cracovia – Malopolska (Polonia). Chirila, medaliat european cu bronz si mondial cu argint in aceasta proba in 2022, a fost cronometrat cu timpul de 1 min 46 sec 340/1000. Aurul a fost…

- Sportivul roman Catalin Chirila s-a calificat, vineri, in finala probei de canoe simplu pe 500 metri la Jocurile Europene de Cracovia - Malopolska (Polonia), dupa ce a castigat seria a doua, cu timpul de 1 min 49 sec 007/1000.

- Sportivul roman Stefan Comanescu a adus prima medalie a Romaniei la Jocurile Europene de la Cracovia - Malopolska (Polonia), joi, la karate, obținand bronzul in cadrul categoriei 67 kg. Jocurile Europene 2023 sunt transmise in direct la TVR in perioada 21 iunie - 2 iulie.

- Romania s-a clasat pe locul al cincilea la Campionatele Europene de atletism pe echipe, Divizia 2, joi, dupa trei zile de intreceri, in cadrul Jocurilor Europene de la Cracovia - Malopolska.Romania, care avea ca obiectiv promovarea in esalonul de elita, a totalizat 344 de puncte, fiind devansata…

- Dupa un stagiu de pregatire desfașurat la Izvorani, reprezentativele Romaniei de baschet 3×3 sunt pregatite pentru participarea la Jocurile Europene 2023 gazduite de localitatea poloneza Cracovia, din regiunea Malopolska. Competiția din Polonia este considerata criteriu de calificare pentru JO Paris…

- Lacramioara Perijoc si Claudia Nechita sunt sportivele care pot aduce primele calificari la Jocurile Olimpice de la Paris pentru boxul romanesc, cu ocazia Jocurilor Europene din Polonia (21 iunie - 2 iuie), a declarat presedintele Federatiei Romane de Box, Vasile Citea.„In mod sigur mergem la aceasta…

- In perioada 3-4 iunie 2023, in orașul Vadul lui Voda a avut loc Campionatul Național al Republicii Moldova la Teqball, care constituie un pas important in dezvoltarea și popularizarea teqballului in țara noastra. Sportivii din Moldova ar urma, de asemenea, sa concureze in cadrul programului Jocurilor…