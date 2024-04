Jocuri de culise surprinzătoare între PSD și PNL „țesute” de Gheorghe Flutur la Suceava și Botoșani Nominalizarea candidaților PNL și PSD la primariile municipiilor Botoșani și Suceava, dar și la consiliile județene din cele doua județe au scos in evidența un aranjament politic incredibil „țesut” de baronul Gheorghe Flutur din care liberalii ies caștigatori. Potrivit informațiilor noastre, baronul PNL de Suceava, Gheorghe Flutur, a regizat un scenariu electoral surprinzator in județul sau, dar și in cel vecin-Botoșani. In urma cu ceva timp, longevivul primar liberal al municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat surprinzator ca nu va mai candida pentru al șaselea mandat. In locul sau, baronul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a dezmințit in mod categoric faptul ca PSD și PNL ar urma sa aiba candidat comun pentru Primaria Suceava in persoana actualului edil Ion Lungu. Afirmația lui Ioan Stan a fost facuta dupa ce pe un post național de televiziune a aparut o informație potrivit careia…

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a anunțat in aceasta dimineața ca in cadrul cadrul intalnirilor regionale organizate in cursul saptamanii trecute si in urma Consiliului Politic National al PSD, la propunerea Organizatiei Judetene a PSD Suceava fost validati ca si candidati domnul deputat Gheorghe…