Din punct de vedere etnografic, vorbim despre un cult arhaic cunoscut in toata Europa. Ursul este atestat și prezent activ in credintele și in obiceiurile dacilor, care il vedeau drept un animal sacru, așa cum il descrie și etnogra- ful Romulus Vulcanescu intr-unul dintre numeroasele sale studii. La nea- mul moldovenilor, „jocul ursului“ este atestat sub o forma sau alta inca din veacul al XVII-lea – ursul era vazut ca o fiinta absoluta, caci el avea puterea de a muri iarna și de a invia in plina primavara, de aceea multi specialiști il vad ca pe o reminiscenta a unui cult al vegetatiei, ca pe…