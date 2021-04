Stiri pe aceeasi tema

- Cinci cetațeni din Maroc au fost prinși la Punctul de trecere a frontierei Nadlac in timp ce incercau sa iasa din țara ascunși sub osiile a doua TIR-uri. Potrivit Poliției de Frontiera, politistii din Nadlac au controlat doua TIR-uri conduse de un cetațean ceh și unul turc, care transportau…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac si Nadlac II – judetul Arad au depistat, ascunsi in noua automarfare, patruzeci si șase de cetateni din Afganistan și Iran care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 18.03.2021, in jurul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Varsand si Nadlac II – judetul Arad, au depistat douazeci si unu de cetateni din Afganistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare. „In data de 11.03.2021, in jurul orei 11.50, la Punctul de…

- In ultimele 24 de ore, optsprezece cetateni din Afganistan, care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, au fost depistati, ascunsi in patru automarfare, de catre politistii de frontiera de la Nadlac. Politistii de frontiera din Nadlac II au efectuat controlul amanuntit asupra a doua ansambluri…

- Politistii de frontiera din Bors, Nadlac I si Nadlac II au descoperit, la controlul de frontiera, trei autoturisme, precum si un tractor marca Class, in valoare totala de peste 301.000 lei, cautate de catre autoritatile din Germania si Franta. Potrivit IGPF, sambata, in jurul orei 01,00,…

- Politistii de frontiera aradeni au prins, in ultimele 24 de ore, 13 migranti din Afganistan, Siria, Congo si Camerun, care au incercat sa iasa din Romania ascunsi in doua camioane sau traversand pe jos un camp. Intr-un camion condus de un turc in varsta de 37 de ani, verificat in Punctul…

- In data de 12.01.2021, in jurul orei 22.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-a prezentat pe sensul de iesire din tara, un cetatean turc, la volanul unui ansamblu rutier, inmatriculat in Turcia. Acesta a semnalat politistilor de frontiera faptul ca, in timp ce astepta la rand pentru efectuarea…