- Ieri, in ultimul meci din etapa a 5-a a Ligii secunde, Gloria Buzau a invins-o pe CSC Dumbravița, cu scorul de 2-1. Pentru echipa din Crang, au marcat Trebotic (minutul 25) și Vali Alexandru, din penalti (minutul 57), iar pentru oaspeți a inscris Ungureanu, tot din penalti (minutul 63). Din minutul…

- Un incendiu provocat de trasnet a izbucnit, in noaptea de vineri spre sambata, la tribuna oficiala a Stadionului ”1 Mai” din municipiul Slobozia. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Ialomita, focul a fost lichidat dupa o interventie de aproximativ doua ore. Au ars circa 130 de scaune…

- Vineri, 2 septembrie:ora 16.30: CSA Steaua – Poli Iasi. Sambata, 3 septembrie:ora 11.00: Progresul Spartac – FC Brasov, Viitorul Pandurii Targu Jiu – CSC Selimbar, Unirea Dej – Unirea Constanta, Unirea Slobozia – Csikszereda Miercurea Ciuc, Minaur Baia Mare – CSM Slatina , Ripensia Timișoara – Metaloglobus…

- Gloria Buzau a suferit prima infrangere in actualul sezon competițional din Liga 2, dupa ce a pierdut, duminica, 28 august 2022, in deplasarea de la Miercurea Ciuc, in cadrul etapei a 4-a. Gazdele s-au impus cu scorul de 3-2(2-1), dar nu fara emoții, dupa o prima repriza slaba a elevilor lui Cristi…

- Vineri, 26 august: ora 16.30: CSC Selimbar – Otelul Galati. Sambata, 27 august: ora 11.00: FC Brasov – Ripensia Timisoara, Metaloglobus Bucuresti – Minaur Baia Mare, CSM Slatina – Unirea Slobozia, Poli Iasi – Concordia Chiajna, Poli Timișoara – Progresul Spartac;ora 11.30: Dinamo – Unirea Dej;ora 18.00:…

- Runda a 3-a de la Liga 2 s-a dovedit a fi benefica pentru reprezentantele Olteniei, atat Viitorul Pandurii Targu Jiu, cat si CSM Slatina reusind sa stranga puncte importante. La Targu Jiu, Viitorul Pandurii s-a impus clar sambata, cu 2-0, in fata titratei Dinamo. Golurile de pe stadionul „Municipal…

- Federatia Romana de Fotbal a stabilit miercuri programul sezonului 2022-2023 al Ligii a II-a de fotbal. In urma tragerii la sorti efectuate la Casa Fotbalului, Politehnica Iasi se va confrunta in acest an, in ordine, cu Otelul Galati (deplasare, 6 august), Viitorul Pandurii Targu Jiu (acasa, 13 august),…

- Gloria Buzau a disputat primul amical al verii, la Rm. Sarat, impotriva divizionarei a 4-a, Vointa Lanurile, reprezentanta Buzaului in faza regionala a Cupei Romaniei, in care va debuta miercuri, pe terenul galatenilor de la Unirea Branistea. Un amical fara istoric, incheiat la scor, 8-1 pentru trupa…