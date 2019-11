Job "vanat": postul platit cu 6.000 euro, pentru care au candidat 1.000 de oameni

Stiri pe aceeasi tema

- Poziția de adjunct al sefului Politiei Municipiului Zalau, scoasa la concurs in cursul lunii septembrie, ocupata momentan de interimarul Calin Rolnic, ginerele primarului municipiului Zalau, Ionel Ciunt, pare sa nu fie dorita de catre cei care lucreaza in “interiorul” institutiei. Dovada: numarul dosarelor…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, ar fi un candidat potrivit pentru postul de comisar european, dar ar putea fi nominalizata si o femeie pentru aceasta functie, la Comitetul Executiv National al PSD de marti,...

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, ar fi un candidat potrivit pentru postul de comisar european, dar ar putea fi nominalizata si o femeie pentru aceasta functie, la Comitetul Executiv National al PSD de...

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, considera ca fostul europarlamentar Mircea Diaconu reprezinta "un candidat altfel" in alegerile prezidentiale din toamna acestui an. "Eu cred ca domnul Diaconu reprezinta un candidat altfel: nu are in spate un partid, nu are in spate tot felul de lucruri. Si noi il…

- Viorica Dancila a declarat, sambata, la Congresul PSD, ca se lupta pentru fiecare roman". "Acest Congres este despre Romania si despre noi, PSD, despre cum ne scriem ,pe mai departe, povestea si cum scriem istoria tarii", a spus aceasta. Viorica Dancila a afirmat ca unitatea va fi cheia succesului la…

- Social-democratii prezenti sambata la Congresul extraordinar al PSD au decis desemnarea oficiala a Vioricai Dancila drept candidat al partidului la prezidentiale, anuntul fiind facut de secretarul general al...

- Radio Romania Actualitati lanseaza un proiect editorial Foto: Arhiva. Radio România Actualitati lanseaza proiectul editorial "Oameni care misca România - candidatii la functia de presedinte se prezinta". Postul public de radio a adresat candidatilor la cea mai înalta…

- Primaria Targu-Jiu are in derulare un concurs de promovare in funcția publica vacanta de director executiv adjunct al Poliției Locale Targu Jiu, post despre care presa locala a relatat ca este dedicat doar ocupantului acestei poziții, adica directorului Florin Baluța. Evident ca numai un singur…