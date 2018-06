Sfintirea Bisericii Sfintii Apostoli Petru si Pavel“ din Tariverde, judetul Constanta

Desi istoria satului Tariverde se pierde in negura vremurilor, fiind dovezi ca in jurul vetrei actuale a satului au existat asezari inainte si dupa sosirea turcilor in Dobrogea, se poate spune cu siguranta ca actualul sat a fost… [citeste mai departe]