Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana ar trebui sa continue sa majoreze ratele dobanzilor, a afirmat Joachim Nagel, membru al Consiliului guvernatorilor BCE, avertizand ca Germania s-ar putea confrunta cu o recesiune in cazul escaladarii situatiei din energie, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Fii la…

- BNR apreciaza ca rata anuala a inflatiei este asteptata sa cunoasca fluctuatii minore in trimestrul III, iar apoi sa intre pe o traiectorie descrescatoare, graduala timp de trei trimestre, insa relativ alerta ulterior, implicand plasarea acesteia la 13,9- in decembrie 2022 – considerabil deasupra intervalului…

- Banca Angliei a revizuit in sus prognoza de inflatie pentru Marea Britanie, operand cea mai mare majorare de dobanda din ultimii 27 de ani.Estimarile specialistilor anunta inflatie mare pe tot parcursul lui 2023 si o cadere a puterii de cumparare a populatiei fara precedent in ultimii 60 de…

- Banca Centrala Europeana va majora ratele dobanzilor pana cand inflatia va reveni la tinta sa de 2%, a afirmat presedintele BCE, Christine Lagarde, intr-un interviu acordat grupului media german Funke Mediengruppe, transmite Reuters. Este cel mai puternic angajament al sefului BCE de pana acum privind…

- Banca Centrala Europeana va majora ratele dobanzilor pana cand inflatia va reveni la tinta sa de 2%, a afirmat presedintele BCE, Christine Lagarde, intr-un interviu acordat grupului media german Funke Mediengruppe, transmite Reuters. Este cel mai puternic angajament al sefului BCE de pana acum privind…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins un nou maxim istoric in luna iunie, iar varful de inflatie ar putea fi atins abia peste cateva luni, ceea ce ofera noi motive pentru o majorare rapida a costului creditului de catre Banca Centrala Europeana, incepand chiar de luna aceasta, transmite Reuters.…

- Presedintele Confederatiei asociatiei angajatorilor germani (BDA), Rainer Dulger, a avertizat guvernul de la Berlin impotriva impunerii unui embargo imediat asupra gazului rus, subliniind ca economia Germaniei nu este pregatita pentru aceasta miscare, relateaza luni dpa. Fii la curent cu cele…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro si-a continuat cresterea in luna mai, ajungand la un maxim istoric. Potrivit unei estimari preliminare publicate, marti, de Eurostat, rata inflatiei in zona euro a crescut pana la 8,1% in luna mai 2022, de la un nivel de 7,4% in luna aprilie. Este o vorba despre…