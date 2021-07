Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Buzarnescu, locul 168 WTA, va evolua cu jucatoarea americana Alison Riske, locul 36 WTA, in primul tur al turneului olimpic Mihaela Buzarnescu este singura jucatoare din Romania de pe tabloul principal de simplu al turneului olimpic de tenis. Buzarnescu si Riske s-au mai intalnit o data, in…

- Perechea romano-germana Horia Tecau/Kevin Krawietz a fost invinsa de cuplul Tim Puetz (Germania)/Michael Venus (Noua Zeelanda), cu 6-3, 6-7 (3), 10-8, duminica, in finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Hamburg (ATP), dotat cu premii totale de 1.030.900 de euro. Principalii favoriti…

- Perechea romano-germana Horia Tecau/Kevin Krawietz s-a calificat, sambata, in finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Hamburg (ATP), dotat cu premii totale de 1.030.900 de euro, dupa victoria cu 6-3, 6-4 in fata cuplului Jamie Cerretani (SUA)/Hans Hach Verdugo (Mexic). …

- Perechea romana Elena Bogdan/Alexandra Dulgheru s-a retras, joi, din proba de dublu a turneului de tenis de la Lausanne (WTA), dotat cu premii totale de 235.238 de dolari. Elena Bogdan si Alexandra Dulgheru intrasera pe tablou ca ''alternates'', iar miercuri meciul lor…

- Perechea romano-argentiniana Irina Begu/Nadia Podoroska s-a calificat in optimile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Roland Garros, sambata, la Paris, dupa o victorie in trei seturi, 7-5, 3-6, 6-3, in fata japonezelor Shuko Aoyama/Ena Shibahara, conform agerpres.…

- Jucatoarea de tenis de masa Liu Shiwen, campioana mondiala la simplu in 2019, nu a fost selectionata sa reprezinte China in proba de simplu de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Liu Shiwen, 30 ani, nr. 7 mondial, va juca in schimb in probele de dublu feminin si…

- Federatia Romana de Tenis de Masa (FRTM) a anuntat, marti, pe site-ul sau oficial, calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo a sportivilor Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu in proba de dublu mixt. Perechea romana s-a clasat in primele 16 locuri in clasamentul de dublu mixt intocmit…

