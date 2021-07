Echipajele de dublu vasle feminin si patru rame fara carmaci masculin ale Romaniei s-au calificat in Finalele A la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce au castigat cursele de duminica. La dublu vasle feminin, Ancuta Bodnar si Simona Radis, duble campioane europene, au castigat prima semifinala cu timpul de 7 min 04 sec 31/100, avand un avans de cinci secunde fata de urmatorul echipaj, Noua Zeelanda. Vicecampioanele mondiale din 2019 vor evolua in Finala A pe 28 iulie. In proba masculina de patru rame fara carmaci masculin, Mihaita Vasile Tiganescu, Mugurel Vasile Semciuc, Stefan Constantin Berariu…