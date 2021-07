JO Tokyo 2020: Argint pentru România la dublu rame masculin Romania a cucerit medaliile de argint in proba de dublu rame masculin, joi, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, prin Marius Cozmiuc si Ciprian Tudosa. Romanii au fost cronometrati cu timpul de 6 min 16 sec 58/100, fiind devansati de fratii croati Martin si Valent Sinkovic, 6 min 15 sec 29/100, care au condus cursa de la un capat la altul. Croatii, campioni olimpici in 2016 la dublu vasle, au doua titluri mondiale la dublu rame, in 2018 si 2019. Cozmiuc si Tudosa au inceput mai slab cursa si la 500 de metri erau pe ultimul loc, dupa care au inceput treptat-treptat sa avanseze, au ajuns pe locul al… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

