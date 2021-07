JO Tokyo 2020: Argint pentru echipajul de patru rame masculin

Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul Romaniei la proba de patru rame masculin, format din Mihaita Tiganescu, Mugurel Semciuc, Stefan Berariu și Cosmin Pascari, a caștigat medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo, fiind la doar 3 zecimi de secunda de caștigarea aurului olimpic, ceea ce ar fi fost o premiera.

- LIVE BLOG de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Echipa de jurnaliști GSP din Japonia, formata din Marian Ursescu, Justin Gafiuc și Raed Krishan (foto), transmite știri de ultima ora. UPDATE 04:16 » Argint pentru Romania! Mihaița Țiganescu, Mugurel Semciuc, Ștefan Berari și Cosmin Pascari, locul 2 la…

- Echipajul de patru rame fara cârmaci masculin al României, format din Mihaita Tiganescu, Mugurel Semciuc, Stefan Berariu și Cosmin Pascari, a câștigat medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo.Se actualizeaza.

- Elizabeta Samara a ratat, luni, calificarea in optimile de finala ale concursului de tenis de masa din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Romanca a fost invinsa in turul al treilea al competitiei de thailandeza Suthasini Sawettabut, scor 1-4 (7-11, 6-11, 11-4, 8-11, 2-11), in doar doar 29 minute.…

- Ana Maria Popescu a obtinut medalia olimpica de argint la spada. Bucurii la canotaj, tenis si inot. *SCRIMA. Ana Maria Popescu a pierdut medalia olimpica de aur in proba finala la o singura tusa, in timpul suplimentar, la scorul de 10-10. Ea a fost invinsa de spadasina chineza Sun Yiwen cu 10-11,…

- Scrimera Ana-Maria Popescu a adus, sambata, Romaniei, prima medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo, argint in proba de spada feminin. In finala competiției, Ana Maria-Popescu a fost invinsa, la mare lupta, de chinezoaica Yiwen Sun cu 11-10, prin "tusa de aur". Reprezentanta noastra a pierdut dramatic,…

- Mihaela Buzarnescu s-a declarat incantata de calificarea in turul doi la Jocurile Olimpice de la Tokyo și a declarat intr-un mesaj pe Facebook ca spera ca i-a facut mandri pe toti fanii sai. “Incantata sa concurez pentru prima data la Jocurile Olimpice si ca am castigat primul meu meci la simplu. M-am…

- Marian Dragulescu a fost medaliat, duminica. Gimnastul roman in varsta de 40 de ani a luat medalia de argint in finala de la sarituri, la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Varna (Bulgaria). Marian Dragulescu, sportiv calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo in proba de sarituri, a fost notat…