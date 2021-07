Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Laura Ilie era una din sperantele indreptatite ale delegatiei Romaniei la cucerirea unei medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar sportiva antrenorului Florin Olimpiu Marin, care si-a asumat in intregime esecul din calificarile de sambata,…

- Presedintele Federatiei Romane de Lupte, Razvan Pircalabu, considera ca toti cei cinci luptatori care vor concura la Jocurile Olimpice de la Tokyo au sanse sa castige o medalie olimpica, fiind convins ca acestia vor face tot posibilul sa se autodepaseasca. "Am mare incredere in sportivii…

- Presedintele Federatiei Romane de Box (FRB), Vasile Citea, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca este important ca boxul romanesc sa urce pe podium la Tokyo si astfel sa revina in elita olimpica, deoarece au trecut prea multi ani de la ultima medalie la Jocurile Olimpice. Citea…

- Atleta Alina Rotaru, care va participa la Jocurile Olimpice de a Tokyo la proba de saritura in lungime, a declarat intr-un interviu, pentru AGERPRES, ca visul sau este castigarea unei medalii olimpice, indiferent de culoarea acesteia. Obiectivul sau principal la editia din acest an a Jocurilor Olimpice…

- Multiplul campion european si mondial Victor Mihalachi, care face echipa cu Catalin Chirila in proba de Canoe 2 pe 1.000 de metri, a declarat intr-un interviu pentru AGERPRES ca este foarte motivat sa castige o medalie olimpica la Tokyo, pentru ca acesta este visul sau din copilarie. Romania…

- Amanate din cauza pandemiei de Covid-19, Jocurile Olimpice se aliniaza usor la start in Tokyo, orasul gazda. Din 23 iulie, Televiziunea Romana va transmite in direct peste 200 de ore de competiții, in special cele la care s-au calificat sportivii nostri.

- 100 de sportivi vor reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo care incep in mai putin de trei saptamani. Televiziunea Romana va transmite in direct peste 200 de ore de competitii de la cel mai mare eveniment sportiv mondial.

- REȘIȚA – „Lupt pentru mine! Lupt pentru Romania!”, este mesajul transmis de reșițeanca Alina Vuc, cu cateva saptamani inainte de marea competiție olimpica de la Tokyo! „Cand m-am apucat de lupte nici nu știam ce inseamna Jocurile Olimpice, m-am dus in sala sa ma joc. Dupa ce am aflat ce inseamna luptele,…