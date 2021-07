Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorii romani David Popovici si Robert Glinta s-au calificat, duminica, in semifinalele probelor de 200 m liber, respectiv 100 m spate, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. David Popovici (16 ani) s-a calificat in semifinalele probei de 200 m liber cu al patrulea timp, 1 min 45 sec 32/100, dupa ce…

- Înotatorul român David Popovici, în vârsta de doar 17 ani, s-a calificat, marți, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa rezultatele bune de la Campionatul European de natatie de la Budapesta.„Rezultat superb pentru natatia româneasca si pentru sportul din…