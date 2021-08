Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea elvetiana de tenis Belinda Bencic (12 WTA, cap de serie nr. 9) a castigat, sambata, titlul olimpic la simplu feminin la Jocurile de la Tokyo, dupa ce a invins-o in finala pe cehoaica Marketa Vondrousova (42 WTA) in trei seturi, 7-5, 2-6, 6-3. Elvetianca s-a impus dupa o partida…

- Bethany Shriever a caștigat vineri proba de ciclism BMX la Jocurile Olimpice 2020, dupa ce a ajuns la Tokyo printr-o campanie de crowdfunding, ea nefiind susținuta financiar de autoritațile britanice, scrie Business Insider.

- Judoka japoneza Chizuru Arai a cucerit tilul de campioana olimpica la categoria 70 kg la Jocurile de la Tokyo, invingand-o prin waza-ari in finala de miercuri pe austriaca Michaela Polleres, medaliata cu argint, informeaza AFP. Arai si-a adaugat astfel un titlu olimpic bogatului sau palmares,…

- Sportiva americana Carissa Moore a devenit prima campioana olimpica din istoria surfingului, marti, la Jocurile de la Tokyo, dupa ce s-a impus pe Tsurigasaki Surfing Beach in finala disputata contra reprezentantei Africii de Sud, Bianca Buitendag. Buitendag le invinsese anterior pe multipla…

- Japoneza Momiji Nishiya, in varsta de 13 ani, a devenit prima campioana olimpica din istoria skateboard-ului, sport aditional la JO de 2020, la in proba stradala feminina, luni la Tokyo, cu 15,26 puncte. Foto: (c) Lucy Nicholson/REUTERS Medalia de argint a revenit braziliencei Rayssa Leal, tot de…

- Tenismena portoricana Monica Puig a anunțat ca nu va participa la Olimpiada de la Tokyo. Ea este campioana en-titre în proba de simplu la Jocurile de la Rio din 2016. Monica Puig (27 de ani), care în prezent este pe locul 168 mondial, va lipsi întreg sezonul 2021 dupa ce s-a…

- Jucatoarea spaniola Carolina Marin, campioana olimpica la badminton la Jocurile de la Rio din 2016, nu-si va apara titlul la Tokyo din cauza unei rupturi de ligamente la genunchi, a anuntat, marti, sportiva pe retelele de socializare. Dupa o serie de examene medicale, "s-a confirmat ca…

