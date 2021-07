Stiri pe aceeasi tema

- Ionela Lehaci-Cozmiuc și Gianina Beleaga au terminat pe 6 o finala care a fost decisa la fotofiniș, campioana olimpica fiind Italia. La nici o ora dupa ce Marius Cozmiuc și Ciprian Tudosa au luat argintul la dublu rame, fetele de la dublu vasle categorie ușoara, Ionela Cozmiuc (Lehaci) și Gianina Beleaga,…

- Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Canotoarele romane Adriana Ailincai si Iuliana Buhus au ocupat locul trei in finala B a probei de dublu rame fara carmaci, desfasurata joi in cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, respectiv locul 9 in clasamentul final al probei. …

- Sportivii romani vor concura la doua sporturi, canotaj si inot, joi, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Tricolorii vor fi prezenti in doua finale pentru medalii la canotaj, dublu rame masculin si dublu vasle feminin, iar inotatorul David Popovici va lua startul in finala probei de 100 m liber,…

- Inotatorul David Popovici le-a multumit romanilor care l-au urmarit in finala probei de 200 de metri liber din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. "Va multumesc pentru energia pozitiva si toate gandurile bune pe care le simt de aici, din Tokyo. Sunt mandru ca sunt roman!", a scris el, pe…

- Canotoarele Ancuța Bodnar și Simona Radiș s-au calificat in semifinalele Jocurilor Olimpice la dublu vasle cu cel mai bun timp. Ele au concurat in seria a doua dintre cele trei programate și au terminat cursa in 6:49.79. Tot in semifinale s-au calificat și Ionuț Prundeanu și Marian Enache, dupa ce au…

- Federatia Romana de Canotaj a prezentat, joi seara, in cadrul unui eveniment organizat la Complexul Sportiv National Snagov, lotul de 36 de sportivi pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. Romania va participa in Japonia cu un numar record de echipaje, 9, cel mai mare din ultimii 20 de ani. Lotul este…

- Echipajul masculin de dublu rame al Romaniei s-a calificat, sambata, in Finala A din cadrul Cupei Mondiale de canotaj de la Lucerna (Elvetia). Marius-Vasile Cozmiuc si Ciprian Tudosa au incheiat seria a doua de calificari pe locul secund (06:54.25), dupa Italia (06:52.46), si se vor bate pentru o medalie.…