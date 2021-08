Stiri pe aceeasi tema

- Atleta romana Claudia Mihaela Bobocea a ratat calificarea in semifinalele probei de 1.500 m, luni, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a fost inregistrata cu timpul de 4 min 09 sec 19/100 in serii. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO Bobocea, clasata a 11-a in prima serie, a ocupat locul 33…

- Atleta Bianca Ghelber s-a calificat, duminica, in finala probei de aruncarea ciocanului, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. In schimb, Alina Rotaru si Florentina Iusco au ratat finala la saritura in lungime. Bianca Ghelber a reusit o aruncare de 71.72 metri, cu care s-a clasat pe locul 7 in grupa B de…

- Atleta romana Bianca Florentina Ghelber s-a calificat, duminica, in finala probei feminine de aruncare a ciocanului la Jocurile Olimpice de la Tokyo, cu performanta de 71,72 metri. Ghelber a fost a 11-a la general, dupa ce a terminat pe sapte in Grupa A. Foto: (c) Dylan…

- Atletul Alin Firfirica a ratat, vineri, calificarea in finala probei de aruncarea discului, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, potrivit news.ro. Firfirica a concurat in grupa A de calificare, iar cea mai buna aruncare a atletului tricolor a masurat 61.90 metri, din a doua incercare, iar prima…

- JO 2020: Romania a ratat calificarea in sferturile de finala la fotbal Foto: Comitetul Internațional Olimpic. Selectionata României a ratat calificarea în sferturile de finala ale turneului masculin de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo,…

- Sportivul Robert Glinta nu s-a calificat, miercuri, în semifinalele probei de 200 m spate din cadrul competitiei de înot de la Jocurile Olimpice.Glinta s-a clasat al treilea în prima serie, cu timpul 1:59.18, care nu a fost suficient pentru ca sportivul român sa ocupe un…

- Mo Farah nu a reușit sa se califice la Jocurile Olimpice de la Tokyo în proba de 10.000 de metri, ratând astfel prezența la competiție. Atletul britanic este unul dintre cei mai titrați sportivi ai țarii, el fiind campion la proba de 10.000 de metri din cadrul ultimelor doua Olimpiade desfașurate.Ajuns…

- Atletul roman Rares Andrei Toader a doborat recordul national in proba de aruncare a greutatii, duminica, la reuniunea internationala de la Brno (Cehia), cu performanta de 21,29 metri, care i-a adus si calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Toader reusise sa egaleze recordul national la inceputul…