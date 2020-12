CARAS-SEVERIN – Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus trimiterea in judecata a deputatului Luminita Jivan la Inalta Curte de Casatie si Justitie! Procurorii Anticoruptie sustin, intr-un comunicat, ca „la data faptelor, Luminita Maria Jivan era deputat in Parlamentul Romaniei și președinte al organizației județene a unui partid politic, in sarcina careia s-a reținut infracțiunea de folosire a influenței ori autoritații unei persoane care indeplinește o funcție de conducere intr-un partid, in scopul obținerii pentru sine ori pentru altul…