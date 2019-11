Jiul Podari, lider din nou în Liga a IV-a după 4-1 cu Recolta Ostroveni Jiul Podari s-a instalat din nou pe prima poziție in Liga a IV-a Dolj Mass dupa victoria obținuta sambata dimineața cu Recolta Ostroveni. Trupa lui Olivian Surugiu s-a impus cu scorul de 4-1 și a ajuns la 9 victorii in acest sezon. De menționat ca podarenii au evoluat fara mai mulți jucatori importanți. Nu mai puțin de patru titulari au fost suspendați dupa jocul de la Carcea, din etapa precedenta și nu au putut evolua cu Ostroveni. Jiul Podari: Nica – Gae, Ignat, Cringoiu, Mihai – Nicolae, Stuparu, Preda, Surugiu – Lisandru, Parvei. „Ne dorim sa ramanem neinvinși și dupa meciurile urmatoare”… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

