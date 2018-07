Stiri pe aceeasi tema

- Acordul intre UE si Statele Unite anuntat de Donald Trump si Jean-Claude Juncker trezeste sperante de armistitiu in conflictul comercial care ameninta, in primul rand, Berlinul, dar si intrebari la Paris, care aminteste de linile sale rosii. Germania, ale carei excedente comerciale record si industria…

- Fenomenul știrilor false este unul relativ nou in Republica Moldova, iar din arsenalul Prima data cand societatea s-a confruntat serios cu acest fenomen a fost in campania prezidențiala din anul 2016, arata o analiza sinopsis.info.ro.Atunci, guralumii.net, un site abia creat, a distribuit…

- In pofida simpatiei sale evidente fața de cauza catalana, premierul scoțian Nicola Sturgeon a pastrat mereu distanța, o prudența careia urma sa ii puna capat miercuri, ea acceptand sa se intalneasca pentru prima data cu președintele separatist catalan, Quim Torra, potrivit Rador care citeaza La Libre…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, aflat intr-o vizita surpriza in Afganistan, a promis ca va sustine eforturile presedintelui Ashraf Ghani de a incepe discutiile pentru pace cu talibanii. Pompeo a precizat ca SUA sunt dispuse sa participe. Pompeo a declarat ca strategia anuntata anul…

- Tensiuni la Bookfest 2018. Cativa scriitori si-au anulat prezenta la standul SUA. Este vorba despre Tara Skurtu, Andra Rotaru si Marius Chivu, care și-au și justificat decizia spunand ca nu pot susține evenimente la un stand care pare sa simbolizeze veranda unei case in perioada sclavagismului. Vezi…

- Cancelarul german Angela Merkel se confrunta cu un delicat act de echilibru diplomatic atunci cand se va deplasa in China saptamana aceasta, dupa ce l-a vizitat pe Donald Trump cu aproximativ o luna in urma - in conditiile in care cele doua țari, China și Statele Unite, sunt implicate intr-un razboi…

- Comisia Europeana a agitat fatis amenințarea ca va recurge la o legislație "de blocaj" din 1996 pentru a descuraja Statele Unite sa sanctioneze companiile europene care ar continua sa faca comerț cu Iranul, acum ca Statele Unite si-au anunțat retragerea din acordul nuclear cu aceasta țara, potrivit…