Jimbolia se promovează în rândul turiștilor printr-un proiect transfrontalier Trei localitați din zona de granița, doua din Romania si una din Ungaria, au o broșura comuna și un album de prezentare pentru promovare turistica, realizate pe bani europeni. Un proiect transfrontalier a facut posibila și crearea unui Punct de Informare Turistica la Jimbolia, unde sute de turiști și-au lasat amprenta in registrul pe care promotorii turistici il dețin. The post Jimbolia se promoveaza in randul turiștilor printr-un proiect transfrontalier appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

